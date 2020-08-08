В Саратове коммунальщики мешками воруют песок у детей

.

Вчера, 7 августа, в паблике «Типичный Юбилейный (Саратов)» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель рассказал о произволе ТСЖ «Содружество».

По словам горожанина, коммунальщики не обращают внимание на детскую площадку на улице Братьев Никитиных 4А 4 и Державинской 5. Ее не ремонтировали несколько лет, срезали два стола и три лавочки, большие качели.

Граждане просили председателя ТСЖ помочь в благоустройстве, но получили отказ. Тогда саратовцы в складчину купили и привезли камаз песка. Но через несколько дней руководитель «Содружества» со своими работниками начали мешками вывозить его для себя. Цензурного ответа на вопрос о таком поступке не последовало.

- Принятие решении о проведении обслуживания и ремонта даннои игровои площадки относится к компетенции общего собрания собственников помещении в данном многоквартирном доме. В случае несогласия с деи ствиями управляющеи организациеи (ТСН «Содружество-3») Вы вправе обратиться в органы государственного жилищного надзора (Государственную жилищную инспекцию Саратовскои области), — ответили представители администрации в комментариях к записи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.