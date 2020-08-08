В Саратове три улицы остались без воды

Сегодня, 8 августа, ориентировочно без воды до 15:00 остались жители проспекта Строителей на участке от Ломоносова до Шехурдина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», до 20:00 водоснабжение отключено на Огородной улице 87б и 89, 7-й Нагорной 22/28.

Воду вернут по окончанию работ коммунальщиков.

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