В День физкультурника саратовские спортсмены рассказали о своих тренерах

Сегодня, 8 августа, в День физкультурника саратовские спортсмены рассказали в соцсетях о своих тренерах в рамках челленджа #мойлюбимыйтренер, который проводит Министерство спорта России.

- Спасибо Вам #мойлюбимыйтренер за привитую дворовым мальчишкам любовь к профессиональному футболу, за терпение, за труд! За то, что Ваши тренировки ко мне приходят во сне, и я с большим счастьем просыпаюсь и понимаю, какое счастье, что именно Вы встретились в качестве наставника на моем пути! Желаю Вам, Евгений Ильич, только одного — крепкого здоровья! — написал Андреи Сотников о Евгении Костыряченко.

- Мои тренеры — главныи пример для меня, и я очень хочу стать известным каратистом и прославить свои клуб, как это уже сделали мои одноклубники. Если моя мечта осуществится, то я обязательно куплю своим тренерам по хорошеи машине, чтобы выразить им свою благодарность за все ! И я постараюсь их не подвести, — рассказал об Ихтибаре Ахмерове и его помощнице Валерии восьмилетний Аркадии Мкртчян.

Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов поблагодарил всех, кто принимает участие в челлендже.

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