В Балакове пропала пенсионерка в белой одежде

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В Балакове 7 августа пропала 68-летняя Валентина Репашина (Герасимова).
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», она может быть дезориентировна.
Приметы женщины: рост 160 см, нормальное телосложение, короткие, окрашенные в каштановый цвет волосы, карие глаза.
На ней была белая одежда — блузка с вышивкой на воротничке, юбка с цветным принтом, босоножки.
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