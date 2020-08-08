В Балакове пропала пенсионерка в белой одежде

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В Балакове 7 августа пропала 68-летняя Валентина Репашина (Герасимова).

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», она может быть дезориентировна.

Приметы женщины: рост 160 см, нормальное телосложение, короткие, окрашенные в каштановый цвет волосы, карие глаза.

На ней была белая одежда — блузка с вышивкой на воротничке, юбка с цветным принтом, босоножки.

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