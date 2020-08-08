Две легковушки мешают коммунальщикам начать работы на Ново-Астраханской улице

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Сегодня, 8 августа, коммунальщики не могут начать работы на водопроводе на Ново-Астраханской улице 61/67 в Саратове из-за припаркованных машин.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о автомобиле Lada с госномером в782ес164 и KIA – а637ан164.

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Всех, кто что-либо знает о владельцах транспорта, просят сообщать в контакт-центр предприятия по номеру телефона 32-00-00.

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