В Энгельсе молодой рецидивист разбил окно и обокрал магазин

Полиция раскрыла кражу из магазина улице Волоха в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью 2 августа кто-то разбил витрину, залез внутрь и унес имущество на 2,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 21-летний рецидивист.

Решения уголовного дела он ожидает под подпиской о невыезде.

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