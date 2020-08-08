Саратовская «Дельта» уступила московскому «Локомотиву»

Вчера, 7 августа, саратовская дельта проиграла московскому «Локомотиву» со счетом 3:4 в чемпионате России по пляжному футболу.

В первом периоде каждая из команд забила по два гола, во втором прибавилось еще по одному забитому мячу с каждой стороны.

Заключительный отрезок игры стал решающим — столичные спортсмены вырвались вперед.

Напомним, это четвертое поражение саратовской команды в этом соревновании.

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