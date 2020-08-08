В Саратове рецидивист избил прохожего ради 700 рублей

Полиция Кировского района раскрыла грабеж, который произошел 12 июня примерно в 1:30 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в районе завода лакокраски на Крайней улице неизвестный избил 39-летнего мужчину и отобрал у него 700 рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 27-летний рецидивист, который признался, что потратил деньги на себя.

На злоумышленника завели очередное уголовное дело.

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