В столкновении Mazda и Lada в Саратове пострадали трое человек

Вчера, 7 августа, в 21:40, в Саратове 30-летний водитель Mazda вылетел на красный свет и столкнулся с Lada Granta под управлением 24-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» рассказали в областном УГИБДД, ДТП случилось напротив дома №41 на Большой Казачьей улице, на перекрестке с Вольской.

В результате аварии гражданина, который был за рулем иномарки, и двух женщин в возрасте 34 лет из отечественного авто госпитализировали.

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