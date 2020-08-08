В Саратове на 11 день перекроют Рабочую улицу

С 10:00 8 августа до 19 августа в Саратове для проезда транспорта будет закрыт участок Рабочей улицы от Чапаева до Вольской.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», ограничения связаны с работами энергетиков — подключением нового многоэтажного дома к теплосетям.
На месте ремонта выставят предупреждающие знаки и ограждения.
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