В Саратове «Газель» сбила мужчину

В Заводском районе Саратова был сбит человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 19 часов напротив дома №48«а» по улице Энтузиастов.
По предварительной версии, грузопассажирская «Газель» наехала на мужчину. Пострадавший был госпитализирован. Его личность устанавливается, на вид около 50 лет.
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