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В Саратове «Газель» сбила мужчину

Личность пострадавшего устанавливают
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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В Заводском районе Саратова был сбит человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 19 часов напротив дома №48«а» по улице Энтузиастов.

По предварительной версии, грузопассажирская «Газель» наехала на мужчину. Пострадавший был госпитализирован. Его личность устанавливается, на вид около 50 лет.

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