В Саратове 75 детей-сирот получили квартиры

Состоялась жеребьевка в Минстрое

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области сегодня, 7 августа, состоялась жеребьевка по распределению квартир среди детей-сирот.

Жилье в доме №2«б» по улице Карьерная получили 75 человек. А всего с начала года 106 человек получили квартиры в Энгельсе, Саратовском районе, в Балашове, Ртищеве, Красноармейске, Ершове, Новоузенске, Пугачеве, Красном Куте, Петровске и в поселке Степное.

Жилье выделено в доме на улице Карьерная

В мероприятии сегодня приняли участие депутаты Саратовской областной Думы Леонид Писной и Юлия Литневская.

- Желаю, чтобы вы были счастливыми новоселами. Пускай ваша жизнь наполнится семейным теплом, — сказала Юлия Литневская.

Сейчас в области 6 959 сирот стоят на учете в Минстрое. Из них 5 176 человек имеют право на жилье. В Саратове таких 1 297 человек.

В 2020 году квартиры должны получить 578 сирот, на сумму 734,2 млн рублей. Министерству строительства и ЖКХ из этой суммы на покупку помещений выделено 497,2 млн рублей. Уже заключены контракты на 372 квартиры, проводится конкурс на 191 квартиру.

Еще на 237 млн рублей квартиры будут построены. Уже есть проекты на 19 домов в 11 районах области. Это позволит получить 221 жилое помещение для сирот. Выделены десять участков, а в четырех районах ведутся изыскательские работы.

Квартиры получили 75 сирот

- Критика председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина справедлива. Для повышения контроля над обеспечением жильем детей-сирот мы в ближайшее время сформируем список депутатов, которые будут плотно заниматься этим вопросом. Также я хочу вам напомнить, что, в соответствии с законодательством, если вы, осмотрев квартиры в течение десяти дней, даете согласие, с вами будет заключен договор найма специализированного жилого помещения на пять лет. Если по истечении пяти лет у вас не будет просроченной задолженности по ЖКХ и если вы не будете находиться в местах лишения свободы, вы вправе перезаключить договор на соцнайм и приватизировать жилое помещение. Тем, кому нет полных 23 лет на момент заключения договора найма спецжилфонда, положена еще одна мера поддержки – средства на обустройство в размере 20 тыс. рублей, — отметил Леонид Писной.

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