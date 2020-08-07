Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 23 августа

Режим самоизоляции продлен еще на две недели
Режим самоизоляции в Саратовской области продлен.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, 7 августа было подписано соответствующее постановление правительства области.
Согласно документу, руководителям работающих предприятий рекомендовано продлить до 23 августа режим самоизоляции сотрудникам из группы риска. Это граждане с хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет.
При возможности также предписано сохранить удаленный режим работы, посменный график. А также работники обязаны соблюдать масочный режим и регулярную дезинфекцию.
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