Саратовская область получит 66 млн рублей на создание временных рабочих мест

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области провело прямой эфир на своей странице в Instagram. Были рассмотрены вопросы занятости населения.

Заместитель министра Надежда Михайлова подчеркнула, что продолжается помощь гражданам в поиске работы. По данным на 1 августа, на портале «Работа в России» имеется 22 тыс. вакансий в нашем регионе. Больше половины — 54% — это рабочие профессии.

Работодатели нуждаются также во врачах и медсестрах, инженерах, бухгалтерах, слесарях, продавцах, водителях.

Саратовская область подписала соглашение с Минтруда РФ о выделении 66 млн рублей на создание временных рабочих мест и общественных работ.

Надежда Михайлова рассказала также о программе социальных контрактов. Уже заключено 3 423 договора по оказанию адресной помощи и содействию в трудоустройстве граждан.

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