Названы улицы Саратова, где байкерам нельзя ездить по ночам

Мотоциклистов Саратова ограничили в поездках Фото: Екатерина Семенова

Мотоциклистам оставили для проезда лишь несколько улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, запрет касается ночного времени — с полуночи до шести утра.

Закрыты для проезда мотоциклов будут улицы:

- Мясницкая от Соколовой до Соколовогорской,

- Соколовогорская от Мясницкой до Аэропорт.

Байкеры смогут ездить по Усть-Курдюмской от Гусельского моста до 3-го проезда Муленкова, по улице Аэропорт, Большая Сеченская, Валовая, Лермонтова, набережной Космонавтов, Мясницкой (от Кооперативной до Соколовой). Кроме того, открыт проезд по Большой Затонской, но там в районе солярия установлены искусственные дорожные неровности.

Ранее жители Саратова обратились к депутатам городской Думы с просьбой запретить ночные поездки байкеров.

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