Ребенок-аутист живет в коробке: детский омбудсмен в Саратове начала проверку

В Увеке Заводского района Саратова ребенок-аутист живет в антисанитарии.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал Александр Пономарев.

- Один, в грязи! Мать, бабушка и здоровый ребенок живут в соседнем подъезде. В квартире никаких признаков жизни, кроме коробки, в которой сидит и качается этот малыш. Соседи пишут, звонят, но реакции нет! И это длится уже несколько лет! Помогите спасти ребенка! — опубликовал Александр Пономарев просьбу своего подписчика.

Материал был направлен Уполномоченному по правам детей в Саратовской области Татьяне Загородней. Она сообщила, что на место выезжали представители органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних. Проверяющие убедились, что в квартире действительно царит антисанитария, которую родители объясняют ремонтом.

- У меня есть большие вопросы по здоровью и лечению ребенка. Сегодня мать с ребенком постараемся поместить в больницу, — написала Татьяна Загородняя на своей странице в соцсети.

Впрочем, она отметила, что пока поступают противоречивые факты. Все они проверяются.

- Будет принято решение об ограничении в родительских правах женщины, либо о взятии семьи на контроль органами системы профилактики. Но то, что ребёнок живет так, как не должен жить — однозначный факт. Ситуацию держу на жестком контроле, — подчеркнула омбудсмен.

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