Владимир Жириновский Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что хотел бы родиться и жить в Саратове.

О своих мечтах политик рассказал в интервью, опубликованном на сайте RT.

Он заявил, что если бы была возможность вернуться назад, то сделал бы все по-другому.

- Если можно выбрать место рождения, я бы родился в Саратове. Я бы никуда не поехал, поступил бы там, с годами получилось бы с квартирой. Я бы женился по любви и сохранил бы дружбу с товарищами из детского сада, школы, армии… Я поступил бы в Саратове. На юридический, в крайнем случае — на исторический, философский факультеты, — рассказал Жириновский.

Также Владимир Вольфович представил себя саратовским пенсионером, отдыхающим на берегу Волги. Свою нынешнюю жизнь он назвал стрессовой.

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