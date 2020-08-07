С середины июля в Саратовской области поймали 734 пьяных водителя

В Саратовской области с 15 июня сотрудники ГИБДД выявили более 15,5 тыс. нарушений ПДД.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, 4,4 тыс. водителей привлекли к ответу за чересчур темные стекла, 6 114 человек не были пристегнуты ремнями безопасности,

За руль сели пьяными 734 человека, из них 287 отказались проходить освидетельствование, 161 человека привлекли к уголовной ответственности, потому что они ездили без прав.

Пешеходами не захотели уступать 1 823 человека, 628 перевозили несовершеннолетних с нарушениями.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.