Улицу в центре Саратова перекроют до вечера воскресенья

В Саратове завтра, 8 августа, перекроют улицу.
- Движение транспорта по улице Горького ограничат с 10:00 субботы до 17:00 воскресенья, 9 августа. Также будет перекрыт перекресток Горького и Дзержинского, — сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс».
Также на это время приостановят движение троллейбусов №3.
Энергетики извинились перед жителями за неудобства.
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