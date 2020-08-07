Улицу в центре Саратова перекроют до вечера воскресенья

В Саратове завтра, 8 августа, перекроют улицу.

- Движение транспорта по улице Горького ограничат с 10:00 субботы до 17:00 воскресенья, 9 августа. Также будет перекрыт перекресток Горького и Дзержинского, — сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс».

Также на это время приостановят движение троллейбусов №3.

Энергетики извинились перед жителями за неудобства.

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