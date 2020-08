«Шоссе в ад»: мэр Саратова предлагает для фонтана «Сердце Волги» композицию AC/DC

Мэр предложил саратовцам выбрать мелодии для фонтана

Фонтан «Сердце Волги», который расположен на воде около набережной в Саратове, скоро обновит репертуар мелодий.

Новые композиции саратовцам предлагает выбрать мэр Михаил Исаев в своем Инстаграм. При этом прежние пять останутся.

Предлагается выбрать пять новых мелодий. Список состоит из:

1. AC/DC - Highway to Hell («Дорога в ад» — перевод)

2. Adele - Set Fire To The Rain

3. Edith Piaf - Non, je ne regrette rien

4. Ennio Morricone - The Professional

5. Johannes Brahms - Hungarian Dance No. 5

6. Lana Del Rey – Skyfall

7. Lana Del Rey - Young and Beautiful

8. Michael Jackson - Give In To Me

9. Miley Cyrus - Wrecking Ball

10. Whitney Houston - I Will Always Love You

11. Максим Фадеев feat. Григорий Лепс - Орлы или вороны

12. Максим Фадеев feat. Наргиз – Вдвоём