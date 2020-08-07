Пропавшего в ноябре в Саратовской области мужчину нашли мертвым

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Пропавшего в Саратовской области Алексея Иванова нашли погибшим.
Об этом сегодня, 7 августа, сообщил отряд «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, 35-летний мужчина пропал в селе Ивановка Хвалынского района 24 ноября 2019 года.
Волонтеры принесли соболезнования родным и близким.
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