Стали известны адреса в Саратовской области, где будут раздавать бесплатные маски

Стали известны адреса, где будут выдавать маски. Фото министерства труда и социальной защиты Саратовской области

Во всех районах Саратовской области начали раздавать бесплатные маски.

Министерство труда и социальной защиты региона рассказало об адресах, где можно получить средства защиты. Это центры соцзащиты. Подробный список можно узнать на сайте Минтруда.

Для получения средств защиты по упрощенной системе нужен только паспорт заявителя и документы, удостоверяющие личность членов семьи: паспорт, свидетельство о рождении.

Многоразовые маски дают родителям и детям в преддверии начала нового учебного года. Получить их могут те, чей доход не превышает величины прожиточного минимума в области.

- Семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, получающим социальные услуги в организациях социального обслуживания, маски будут доставляться соцработниками на дом, — отметили в Минтруда.

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