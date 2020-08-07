Житель Хвалынска отработает оскорбление полицейского

Суд признал 22-летнего жителя Хвалынска виновным в публичном оскорблении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, парня задержали в городе 20 апреля, потому что он находился в состоянии подшофе в общественном месте.

В ответ на требование пройти медицинское освидетельствование гражданин ответил бранью.

За свой бойкий язык придется ответить, а именно — провести четыре месяца на исправительных работах и отдавать десятую часть своего дохода в казну государства.

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