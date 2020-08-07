Мужчина проведет 9,5 лет в колонии за убийство соседа

Суд признал 38-летнего саратовца виновным в убийстве соседа. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что ночью 11 апреля трое соседей-мужчин и девушка одного из них распивали спиртное на общей кухне коммуналки на Миллеровской улице. Двое из них под надуманным поводом поссорились. Ближе к шести утра обвиняемый схватился за нож и дважды вонзил его 39-летнему оппоненту — дважды в шею и один раз выше плеча. Тот попытался уйти от буяна, но упал в коридоре.

Его сожительница вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, а злоумышленник спрятался у приятеля в Заводском районе города, однако его отыскали.

Мужчина так и не признал свою вину, однако суд ему назначил девять лет исправительной колонии строгого режима.

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