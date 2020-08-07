Женщина пострадала в столкновении ВАЗ и Hyundai Accent в Саратове

Вчера, 6 августа, в 21:50 напротив дома №2г на Майской улице в Саратове 25-летний водитель ВАЗ-2115 устроил ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным, мужчина нарушил правила проезда перекрестков и влетел в Hyundai Accent под управлением 36-летнего гражданина.

В результате аварии 38-летнюю пассажирку из салона иномарки госпитализировали.

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