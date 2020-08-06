Мошенники в Саратове используют коронавирус для обмана жителей

Мошенники пугают бизнесменов коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области действуют мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в организации поступают звонки с предупреждениями о внеплановой проверке. Якобы она связана с пандемией коронавируса.

- По информации предпринимателей, звонившая «сотрудница» представляется Бойко Любовь Васильевна, звонки осуществляются с телефонного номера: +7 999-633-73-06, — отметили в Роспотребнадзоре.

Женщина предлагает за 2,5 тыс. рублей купить подборку нормативных документов, журнал учета и иные методические материалы, который якобы требуются для проверки.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что не собирает средства и не предлагает платных услуг. В случае подобных обращений можно позвонить по телефону 8 (8452) 22-89-73.

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