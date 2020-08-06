Депутат Саратовской облдумы Анатолий Ципящук возглавил Клиническую больницу СГМУ

В Клинической больнице СГМУ - новый руководитель
Фото: Ольга Симонова
В Саратове назначен главный врач клинической больницы СГМУ имени Миротворцева (3-я городская больница Саратова).
Им стал Анатолий Ципящук, депутат Саратовской областной думы.
Ранее он возглавлял клинику глазных болезней СГМУ, а сейчас пост главврача там занял Владимир Рощепкин.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.