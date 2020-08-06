Депутат Саратовской облдумы Анатолий Ципящук возглавил Клиническую больницу СГМУ

В Клинической больнице СГМУ - новый руководитель Фото: Ольга Симонова

В Саратове назначен главный врач клинической больницы СГМУ имени Миротворцева (3-я городская больница Саратова).

Им стал Анатолий Ципящук, депутат Саратовской областной думы.

Ранее он возглавлял клинику глазных болезней СГМУ, а сейчас пост главврача там занял Владимир Рощепкин.

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