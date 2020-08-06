Мэрия Саратова не спешит решать проблему дублирующих автобусных маршрутов

Водителям троллейбусов в Саратове пообещали поднять зарплату.

Как сообщила «КП-Саратов» водитель троллейбусного депо №1 Анастасия Оглоблина, новое положение о зарплате было им представлено вчера, 5 августа. Напомним, что 4 августа в городской думе прошло обсуждение этого вопроса.

По словам Анастасии Оглоблиной, прибавку в зарплате ощутимее почувствуют те, кто будет работать без выходных. Хотя по сути, как отметила водитель, поменяли местами премию и оклад.

Как это будет выглядеть на практике, водители смогут увидеть не ранее 15 сентября, когда получат зарплату за август.

Тем не менее, осталось много нерешенных вопросов. Один из самых острых — дублирующие автобусные маршруты. Анастасия Оглоблина отметила, что в середине августа запланировано еще одно совещание на котором может быть рассмотрен этот вопрос.

Напомним, водители троллейбусов уже не первый месяц добиваются сокращения числа дублирующих маршруток, которые отбирают выручку у муниципального предприятия. Для этого потребовалось устроить несколько забастовок.

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