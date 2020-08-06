Жительница Энгельса обворовала пенсионера на рынке Саратова

В Саратове задержали с поличным 45-летнюю жительницу Энгельса по подозрению в краже у 87-летнего пенсионера.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она встретила мужчину на рынке в Заводском районе города, предложила ему купить абрикосы. Пока гражданин доставал деньги, злоумышленница увидела, где он хранит кошелек, вытащила его и ушла.

На нее завели уголовное дело и взяли под стражу. При себе помимо аксессуара у нее обнаружили пенсионного свидетельство потерпевшего.

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