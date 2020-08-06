В Саратовской области разрешено купаться только на 20 пляжах

В Саратовской области на 5 августа купаться разрешено только в 20 местах, на которые выданы санитарно-эпидемиологические заключения.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона.

Речь идет о городских пляжах в Энгельсе (СРОБДФ «Парус), Хвалынске, на острове Карачаровский, в Пугачеве на набережной, в Марксе на Коммунистической улице, на островке Покровские пески в Саратове, в Балашове на набережной.

Поплавать можно в парк-отеле «Хвалынский», базах отдыха: «Чайка» и «Домостроитель» в поселке Лесном, «Юрист» в Подстепном, «Волжино» в Энгельсе, на пляжах: в 1 и 7-м микрорайонах Балакова, в Балашове на набережной, оздоровительном центре «Луч», пляже в ДОЛ «Орленок» Пугачевского района, ДОЛ «Ясный» Ртищевского района, МАУ ДО «ДЮСШ» в Базарном Карабулаке, МАОУ ДОД ДООЛ «Колос» в Пинеровке.

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