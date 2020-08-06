Житель Аркадакского района проведет 9,5 лет в колонии за убийство из-за оскорбления матери

Суд признал 23-летнего жителя Аркадакского района виновным в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 5 на 6 декабря 2019 года он пришел в гости к 46-летнему односельчанину в Семеновке. Тот критически отозвался о матери парня и даже замечания не могли заставить его перестать это делать.

Тогда молодой человек схватил нож со стола и четыре раза вонзил обидчику в шею, после чего завалил труп вещами и уехал в другую область.

Только 29 января сестра погибшего обнаружила его.

Злоумышленника нашли, еще до начала следствия он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь он проведет 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

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