В пятницу саратовцев ожидает сильный ветер, гроза и жара

В Саратовской области сегодня вечером, 6 августа, и завтра ожидается неблагоприятная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, во второй половине дня четверга и днем в пятницу ожидается гроза и шквалистый ветер — до 15–20 м/с.
На улице днем будет стоять жара. В Левобережье прогнозируют до +35 градусов.
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