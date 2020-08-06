Опасные интернет-ссылки лишили денег жителей Саратова

Трое саратовцев лишились денег, перейдя по ссылкам в интернете.

- Все потерпевшие что-то продавали по сети. 33-летний житель Волжского района — шубу, 37-летний житель Заводского района — сотовый телефон. Также на уловки мошенников попалась 30-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Горожане пообщались с покупателями, получили от них ссылки, перешли по ним, ввели реквизиты карт и попрощались с деньгами. Первый мужчина лишился 6 090 рублей, второй — 2 550, а у женщины списали 4,3 тыс. рублей.

По данным случаям возбудили уголовные дела. Полиция просит горожан не вестись на «липовые» сайты и проверять все до мелочей при вводе данных и переводе денег.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.