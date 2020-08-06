Два района Саратова на день остались без воды

В Саратове Ленинский и Заводской районы остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений попала 2-я Прокатная улица, 2, 4, 8, Ломоносова, 5 и 5а, Орджоникидзе, 2–12, площадь Орджоникидзе.

Жителям первых двух улиц придется подождать до 8:00 7 августа, вторых — до 6:00 этого же дня, пока коммунальщики не закончат работы.

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