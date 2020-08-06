Полиция начала проверку после нападения пса на ребенка и пенсионера в Энгельсе

Вчера, 5 августа, в отдел полиции поступило сообщение о нападении собаки на 12-летнюю девочку и 81-летнего мужчину в районе бывшего консервного завода на Заводской улице, 9 в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, на место происшествия прибыл участковый, который выяснил, где находится собака, и вызвал сотрудников общественной организации «Верный друг». Те поймали животное для его дальнейшей проверки на болезни. Выяснилось, что хозяев у него нет.

Проводится проверка.

Напомним, это не единственный случай нападения животных. В Вольске алабай набросился на трехлетнего малыша, пострадавшему понадобилась помощь врачей.

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