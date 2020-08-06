Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Задекларировавшая доходы в 700 рублей жена мэра Саратова приобрела внедорожник

Сам Михаил Исаев за год заработал 1,8 млн рублей
Ольга СимоноваОльга СимоноваОльгаСимонова
Комментарии (4)Комментарии (4)
Глава Саратова Михаил Исаев

Глава Саратова Михаил Исаев

Фото: Ольга Симонова

За 2019 год глава Саратова Михаил Исаев отчитался о 1,85 млн рублей дохода.

Как следует из декларации, опубликованной на сайте мэрии, также у градоначальника в собственности есть квартира площадью 158,2 кв. м и треть квартиры площадью 32 кв. м.

Жена Исаева за 2019 год отчиталась о 767 рублях доход. У нее в собственности есть два земельных участка общей площадью 1 789 кв. м, баня, жилой дом 72 кв. м, треть доли в квартире 32 кв. м и квартира 158,2 кв. м в пользовании.

При этом в декларации супруги мэра появился автомобиль Mitsubishi Outlander, в отчете за 2018 год внедорожника не было.

Также у главы Саратова и его жены есть трое несовершеннолетних детей, у них в пользовании есть квартира площадью 158,2 кв. м.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.