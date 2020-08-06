Задекларировавшая доходы в 700 рублей жена мэра Саратова приобрела внедорожник

Глава Саратова Михаил Исаев
Фото: Ольга Симонова
За 2019 год глава Саратова Михаил Исаев отчитался о 1,85 млн рублей дохода.
Как следует из декларации, опубликованной на сайте мэрии, также у градоначальника в собственности есть квартира площадью 158,2 кв. м и треть квартиры площадью 32 кв. м.
Жена Исаева за 2019 год отчиталась о 767 рублях доход. У нее в собственности есть два земельных участка общей площадью 1 789 кв. м, баня, жилой дом 72 кв. м, треть доли в квартире 32 кв. м и квартира 158,2 кв. м в пользовании.
При этом в декларации супруги мэра появился автомобиль Mitsubishi Outlander, в отчете за 2018 год внедорожника не было.
Также у главы Саратова и его жены есть трое несовершеннолетних детей, у них в пользовании есть квартира площадью 158,2 кв. м.
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