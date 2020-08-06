Саратовцы не хотят идти работать в госслужбу из-за низкой зарплаты

В Саратове за год число вакансий на госслужбе выросло на 33% согласно исследованиям аналитиков Авито Работы.
Однако местные жители за время ограничений из-за коронавируса стали откликаться на них гораздо реже — на 52%, по сравнению с вакансиями в других направлениях, что привело к годовому снижению на 10%.
В Саратове за год число вакансий на госслужбе выросло на 33% согласно исследованиям аналитиков Авито Работы.
Однако местные жители за время ограничений из-за коронавируса стали откликаться на них гораздо реже — на 52%, по сравнению с вакансиями в других направлениях, что привело к годовому снижению на 10%.
Аналитики Авито Работа отмечают, что в Саратовской области одни из самых низких зарплат среди чиновников. Если средняя заработная плата по России составляет 35 тыс. рублей, но в Саратове — 23,9 тыс. рублей. Ниже — только в Ульяновске, где госслужащие в среднем получают 23,8 тыс. рублей.
Исследование прошло по всей России с 27 по 30 июля. Было проанализировано три тыс. вакансий на сайте.
Отметим, что общее число предложений от работодателей во всех сферах с апреля по июнь 2020 года осталось на том же уровне.
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