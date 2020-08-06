Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 90 человек

В Саратовской области, по данным на утро 6 августа, выявлено еще 90 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, выздоровевших за сутки меньше — 80. Общее число зараженных — 9 968, а вылечившихся всего 6 120.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Саратове — 37 и Энгельсском районе — 26, еще в 16 районах — по трое и менее заболевших.

С неустановленным источником заражения оказались 76 выявленных людей с коронавирусом, 14 подхватили его контактным способом.

Также у 70 заболевших COVID-19 протекает с пневмонией.

Почти половина заболевших за сутки — это люди старше 60, таких 42. Также анализы подтвердили коронавирус у двух детей до 14 лет.

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