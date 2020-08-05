Самолет с российскими врачами и спасателями приземлился в Саратове по пути в Бейрут

В саратовском аэропорту «Гагарин» днем 5 августа совершил посадку транспортный самолет Ил-76.

Как сообщает Instagram zhmimax, воздушное судно МЧС России приземлилось по пути из Москвы в Ливан.

На борту находились около 50 врачей и спасателей, которые направлены для помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте. Также в пути мобильный госпиталь МЧС.

Сейчас самолет уже разгружается в Ливане.

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