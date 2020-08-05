Валерий Радаев поручил открыть школу в Балаковском районе к 1 сентября

Школа должна быть открыта к 1 сентября Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области идет капитальный ремонт школы №4 поселка Дзержинский. Объект посетил губернатор Валерий Радаев, который подчеркнул, что к 1 сентября работы должны быть завершены.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сейчас там идут фасадные работы.

Валерий Радаев посетил социальные объекты в Балаковском районе Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

- Это будет вторая жизнь для большой школы, единственной в поселке Дзержинский. Объем работ еще очень большой, здесь 3,5 тыс. кв. метров, но местный подрядчик должен справиться с капремонтом. 1 сентября обновленная школа должна встретить учеников. Местной власти нужно проработать вопрос приобретения новой мебели, оборудования, благоустроить окружающую территорию, — заявил губернатор.

Также он побывал в детском саду №22, который был построен в прошлом году по нацпроекту «Демография». Сейчас здание готово к приему детей и открытию дежурных групп.

Детский садик готов к приему детей Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

- С вводом двух детсадов в Балакове практически решается проблема мест в ясельных группах. Этот садик расположен в новом микрорайоне, где много молодых семей. Здесь замечательные возможности для детей — искусство, творчество, интеллектуальное развитие, компьютерный класс, — отметил Валерий Радаев.

В Балакове решится вопрос с местами в ясельных группах Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Также в районном центре идет ремонт улицы Волжская, на участке между Минской и Строительной. Уже завершено фрезерование и уложен выравнивающий слой. Валерий Радаев особо подчеркнул важность качества работ

- Если у жителей возникают вопросы к ремонту, обязательно нужно привлечь дорожную лабораторию, все проверить, и исправить недостатки, если они будут обнаружены, — сказал он.

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