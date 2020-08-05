Саратовский водитель 170 раз нарушил ПДД и спрятал машину от приставов
Житель Саратова задолжал по штрафам за нарушения правил дорожного движения более 150 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении службы судебных приставов, мужчина нарушил ПДД 170 раз.
Однако денег на банковских счетах у него не было а свой автомобиль «Лада Приора» он спрятал.
Приставы отыскали машину и отправили ее на штрафстоянку. Также должника временно лишили водительских прав.
Сейчас должник расплатился, машину ему вернут.
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ИСТОЧНИК KP.RU