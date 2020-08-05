Саратовский водитель 170 раз нарушил ПДД и спрятал машину от приставов

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:11:15+03:00

Он оплатил штрафы после лишения водительских прав

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Житель Саратова задолжал по штрафам за нарушения правил дорожного движения более 150 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении службы судебных приставов, мужчина нарушил ПДД 170 раз.

Однако денег на банковских счетах у него не было а свой автомобиль «Лада Приора» он спрятал.

Приставы отыскали машину и отправили ее на штрафстоянку. Также должника временно лишили водительских прав.

Сейчас должник расплатился, машину ему вернут.

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ИСТОЧНИК KP.RU