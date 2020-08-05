В Саратове к осени благоустроят популярные места прогулок горожан
В Саратове к осени должны благоустроить десять общественных территорий.
Об этом на пресс-конференции в «КП-Саратов» сообщил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.
На благоустройство популярных мест отдыха в Саратове выделено 323,9 млн рублей. Благоустроены будут, в частности, площадь Кирова, которая входит в состав восьмикилометрового пешеходного кольца. Рабочие полностью заменят покрытие, установят новые фонари, скамейки, игровое оборудование, высажены новые деревья.
Также вперед ДК «Россия» на 3-й Дачной появится фонтан. Там также заменят плитку, установят фонари, в близлежащем сквере высадят деревья и разобьют розарий.
Новая смотровая площадка будет построена на территории старого аэропорта. Ее облагородят и наполнят инфраструктурой: лавочками, качелями, шезлонгами.
В целом по региону будут благоустроены 123 двора и 109 мест общего пользования. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Воладимиром Путиным.
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ИСТОЧНИК KP.RU