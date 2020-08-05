Приволжье второй округ в стране по оперативности тушения пожаров
Больше всего субъектов РФ, где пожары в лесах тушат в первые сутки, находятся в Центральном федеральном округе.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии региона, второе место занимает Приволжье.
Стопроцентный результат по оперативности тушения показывают лесопожарные формирования Саратовской области, Марий Эл, Удмуртии и Мордовии, Кировской, Нижегородской, Пензенской и Самарской областей.
На это влияет укомплектованность противопожарных пунктов, отдаленность лесных пожаров от дорог и иной транспортной инфраструктуры, а также скорость принятия управленческих решений по тушению на местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU