В Саратове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже телефона из кафе рецидивиста

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:46:31+03:00

Мужчина более 10 раз привлекался к уголовной ответственности

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Вчера, 4 августа, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже 33-летнего рецидивиста.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, накануне к правоохранителям обратилась работница кафе и рассказала, что неизвестный унес ее телефон стоимостью 10 тыс. рублей. Гаджет лежал на столе в учреждении.

Мужчину нашли по приметам на пересечении улиц Астраханской и Советской. Потерпевшая опознала злоумышленника.

Выяснилось, что он свыше 10 раз привлекался к уголовной ответственности. Задержанного передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU