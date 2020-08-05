В Саратове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже телефона из кафе рецидивиста
Вчера, 4 августа, сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже 33-летнего рецидивиста.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, накануне к правоохранителям обратилась работница кафе и рассказала, что неизвестный унес ее телефон стоимостью 10 тыс. рублей. Гаджет лежал на столе в учреждении.
Мужчину нашли по приметам на пересечении улиц Астраханской и Советской. Потерпевшая опознала злоумышленника.
Выяснилось, что он свыше 10 раз привлекался к уголовной ответственности. Задержанного передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU