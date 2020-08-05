Поликлинику в Солнечном-2 сдадут до конца 2020 года
В микрорайоне Солнечный-2 в Саратове продолжается строительство поликлиники №10.
Как сообщил на брифинге в «КП-Саратов» министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, объект будет возведен в рамках национального проекта «Жилье», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Сейчас там ведутся работы на третьем этаже, обустраиваются перекрытия. До сентября подрядная организация должна закончить возведение коробки и начать отделку. А сдать объект планируется до конца года.
- Уже стоит вопрос по поставке оборудования. Оснащение должно быть современное, высокотехнологичное. Поликлиникой в Солнечном мы будем гордиться, — сказал Павел Мигачев.
В поликлинике будут оборудованы лечебно-профилактическое, консультативно-диагностическое, рентгенологическое и эндоскопическое отделения. Ее оснастят маммографическим и компьютерным оборудованием, магнитно-резонансным томографами, флюорографом, аппаратами УЗИ и другой медицинской техникой.
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ИСТОЧНИК KP.RU