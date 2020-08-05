Самарец прикинулся сыном пенсионерки из Саратова ради 45 тыс. рублей
Суд признал 52-летнего жителя Самарской области виновным в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 14 декабря 2019 года мужчина случайно набрал номер пожилой жительницы Марксовского района. Он представился ее сыном, рассказал, что случайно сбил человека. А потом изменил голос и сообщил, что с ней разговаривает следователь, который может привлечь родственника к уголовной ответственности.
Чтобы этого не произошло, нужно срочно перечислить ему деньги. Доверчивая гражданка сняла в банкомате 50 тыс. рублей и через терминал отправила 45 тыс. рублей на номер звонившего.
За это мужчина проведет 2,5 года в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU