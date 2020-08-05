Под Саратовом полностью сгорел частный дом

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:32:29+03:00

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Вчера, 4 августа, в 12:53 семеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный деревянный дом в селе Полянское.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 50 кв.м. ликвидировали, здание сгорело полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU