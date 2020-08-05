В Саратовской области надо построить 264 кв. метров жилья для расселения аварийных домов
В Саратовской области близится к завершению реализация программы переселения граждан из аварийного жилья.
Как сообщил на пресс-конференции в «КП-Саратов» министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев, она рассчитана до конца 2021 года и заявка на финансирование уже направлена в Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Когда средства поступят, можно начинать конкурсные процедуры по закупке квартир.
В Саратовской области для завершения программы расселения аварийных домов необходимо приобрести или построить 264 тыс. кв. метров жилья.
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ИСТОЧНИК KP.RU