В селе под Саратовом женщина спасла брата от его сожительницы

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:21:33+03:00

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В Лысогорском районе Саратовской области женщина пыталась убить сожителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 42-летняя женщина уже была судима за особо тяжкое преступление.

Суд установил, что днем 29 апреля она с 41-летним сожителем гостила у его родственницы. Там сожители поссорились на почве ревности, и мужчина решил выйти во двор, чтобы не обострять конфликт. Однако женщина схватила нож и побежала за ним. Во дворе она ударила его в шею, а потом сестра пострадавшего выбила оружие.

Врачи госпитализировали мужчину и сумели сохранить ему жизнь.

Сперва женщина все отрицала, но впоследствии признала вину. Суд отправил ее на пять лет в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU