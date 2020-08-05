В селе под Саратовом женщина спасла брата от его сожительницы
В Лысогорском районе Саратовской области женщина пыталась убить сожителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 42-летняя женщина уже была судима за особо тяжкое преступление.
Суд установил, что днем 29 апреля она с 41-летним сожителем гостила у его родственницы. Там сожители поссорились на почве ревности, и мужчина решил выйти во двор, чтобы не обострять конфликт. Однако женщина схватила нож и побежала за ним. Во дворе она ударила его в шею, а потом сестра пострадавшего выбила оружие.
Врачи госпитализировали мужчину и сумели сохранить ему жизнь.
Сперва женщина все отрицала, но впоследствии признала вину. Суд отправил ее на пять лет в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU