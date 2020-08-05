В Саратовской области грузовик встал на путях и попал под поезд
В Ивантеевском районе Саратовской области сегодня утром, 5 августа, грузовик на переезде попал под поезд.
Фото областной ГИБДД
- Около 08:50 на железнодорожном переезде на 76-м км перегона Звезда — Ершов 60-летний водитель «КамАЗ-5320» в составе прицепа выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезался локомотив ЧМЭ-3208, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Водителя грузовика госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU