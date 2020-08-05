В Саратовской области грузовик встал на путях и попал под поезд

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:26:28+03:00

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В Ивантеевском районе Саратовской области сегодня утром, 5 августа, грузовик на переезде попал под поезд.

Фото областной ГИБДД

- Около 08:50 на железнодорожном переезде на 76-м км перегона Звезда — Ершов 60-летний водитель «КамАЗ-5320» в составе прицепа выехал на рельсы на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезался локомотив ЧМЭ-3208, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Водителя грузовика госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU